Прикольные комиксы о серых буднях магов среди людей Анастасия Жданн и Кирилл Ковальчук создают увлекательные комиксы о жизни магов, которые оказались среди обычных людей. Их герои - парень и девушка, которые, как и все смертные ходят на работу, встречаются со вторыми половинками и решают бытовые проблемы. Благодаря своим магическим способностям они делают жизнь лучше и немного веселее. Предлагаем вам взглянуть на эти волшебные зарисовки.