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Воскресенье, 03.03.2019
Прикольные комиксы о серых буднях магов среди людей
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Прикольные комиксы о серых буднях магов среди людей

Анастасия Жданн и Кирилл Ковальчук создают увлекательные комиксы о жизни магов, которые оказались среди обычных людей. Их герои - парень и девушка, которые, как и все смертные ходят на работу, встречаются со вторыми половинками и решают бытовые проблемы. Благодаря своим магическим способностям они делают жизнь лучше и немного веселее. Предлагаем вам взглянуть на эти волшебные зарисовки.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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