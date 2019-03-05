Вот что бывает, когда перевод доверяют машинам

Те, кто бывал за границей в качестве туриста или же по делам служебным, наверняка видели надписи, специально переведенные на наш язык. Казалось бы, это должно облегчить наше пребывание в том месте, однако, на деле все надписи и вывески чаще вызывают улыбки. В сегодняшнем материале примеры того, что бывает, когда перевод доверяют машинам.