Объявления, которые написали люди с прекрасным чувством юмора

Не смотря на век цифровых технологий, мы все еще продолжаем обмениваться информацией, написанной на бумаге. Иногда, люди подходят к созданию объявлений, записок и вывесок не формально, а с иронией сарказмом. Предлагаем вас познакомиться с подборкой классных объявлений, которые написали люди с прекрасным чувством юмора. Ну или с проблемами с грамматикой и логикой. Хорошего Вам настроения!