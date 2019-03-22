Пофантазируем: художница показала, как бы выглядели персонажи мультфильмов на известных картинах

Художница Андреа Тамме решила перерисовать классические произведения искусства, заменив главных персонажей героями мультфильмов и видеоигр. Так, Рик и Морти прекрасно вписались в знаменитую картинку Эдварда Мунка "Крик", а Мону Лизу заменила Тина Белчер из мультсериала "Закусочная Боба". Андреа оживила шедевры мирового искусства и представила современных персонажей в несвойственных для них образах. Предлагаем вам взглянуть на творчество этой талантливой девушки.