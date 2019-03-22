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Воскресенье, 24.03.2019
Пофантазируем: художница показала, как бы выглядели персонажи мультфильмов на известных картинах
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Пофантазируем: художница показала, как бы выглядели персонажи мультфильмов на известных картинах

Художница Андреа Тамме решила перерисовать классические произведения искусства, заменив главных персонажей героями мультфильмов и видеоигр. Так, Рик и Морти прекрасно вписались в знаменитую картинку Эдварда Мунка "Крик", а Мону Лизу заменила Тина Белчер из мультсериала "Закусочная Боба". Андреа оживила шедевры мирового искусства и представила современных персонажей в несвойственных для них образах. Предлагаем вам взглянуть на творчество этой талантливой девушки.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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09:54 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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