Дикий ужас: снимки людей с невероятно странными бровями Вроде за последние несколько лет мода на нарисованные брови отошла на второй план - теперь в почете естественность! Но, к сожалению, далеко не все люди следуют этой тенденции. Остались еще модники, которые превращают пинцет в собственное орудие пыток и рисуют на лице что-то невообразимое, и мы хотим вас с ними познакомить.