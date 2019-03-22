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Воскресенье, 24.03.2019
Только опасность, только хардкор: самые невероятные selfie
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Только опасность, только хардкор: самые невероятные selfie

В погоне за адреналином люди идут на невероятные поступки. Кажется, то же самое происходит, когда кто-то хочет взорвать свою ленту новостей в социальных сетях. Люди, сделавшие эти селфи, явно против фотографий в стиле "я и памятник": только хардкор!
kurioz.temaretik.com
Фото: kurioz.temaretik.com
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Смех, Настроение, Снимок, Позитив, Шок, Умора, Прикол, Selfie, Хохот.
15:11 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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