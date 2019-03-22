Только опасность, только хардкор: самые невероятные selfie В погоне за адреналином люди идут на невероятные поступки. Кажется, то же самое происходит, когда кто-то хочет взорвать свою ленту новостей в социальных сетях. Люди, сделавшие эти селфи, явно против фотографий в стиле "я и памятник": только хардкор!