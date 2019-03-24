Курьезные строительные ляпы и дизайнерские неудачи, от которых становится смешно

Интересно, чем думали "творцы" этих шедевров? Подборка неудачных решений и просто откровенных фейлов. Строительные неудачи, нарушение техники безопасности, шедевры мастеров ремонта, плохой дизайн и мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас. Приятного просмотра!