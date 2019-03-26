Кошка - это всегда весело: забавные ситуации с любимыми питомцами

Кошки, безусловно, симпатичные животные, а еще они глупые и смешные и порой ведут себя таааак странно, что ни в какие ворота не лезет. Эта фотоподборка именно про таких питомцев.