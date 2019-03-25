Что-то здесь пошло не так: веселые случаи, которые не дадут вам грустить

Иногда некоторые вещи происходят не так, как обычно, и эта коллекция фотографий познакомит вас с некоторыми очевидными случаями! От альтернативной версии уровня до "Сникерсов" в томатном соусе, взгляните на эти 20 фотографий, на которых что-то явно не так!