Скачать
Вторник, 26.03.2019
Креатив и фантазия: люди, которым не занимать смекалки и сообразительности
1 / 25

Креатив и фантазия: люди, которым не занимать смекалки и сообразительности

Очередная порция фотографий, свидетельствующих о неуемной фантазии и техническом креативе людей, которым не занимать смекалки и сообразительности в борьбе с затруднительными бытовыми ситуациями! От необычной уборки снега с помощью автомобиля и стола до экстравагантного чехла для мобильного телефона, взгляните на несколько потрясающих самодельных шедевров!
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, креатив, Картинки, Веселье, Фантазия, Смешные картинки, Прикол, Хохот.
13:11 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь