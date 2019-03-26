Креатив и фантазия: люди, которым не занимать смекалки и сообразительности

Очередная порция фотографий, свидетельствующих о неуемной фантазии и техническом креативе людей, которым не занимать смекалки и сообразительности в борьбе с затруднительными бытовыми ситуациями! От необычной уборки снега с помощью автомобиля и стола до экстравагантного чехла для мобильного телефона, взгляните на несколько потрясающих самодельных шедевров!