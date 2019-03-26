Фантастические модники и где они обитают: люди, которые умеют удивлять

Обычно люди ездят на метро, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, но иногда они пользуются метрополитеном, чтобы удивить народ своим внешним видом. Хотя едва ли люди из нашей статьи так оделись для того, чтобы на них полюбовались окружающие, просто им нравится так выглядеть и в этом нет ничего плохого. Просто для большинства людей такой внешний вид в диковинку и их тоже можно понять.