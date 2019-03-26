Любопытные мордашки: уморительные фото собачек, которым все интересно Возможно, любопытство и опасно, особенно для кошек, но, судя по этим уморительным фотографиям, собак это никак не касается. Ради одной-единственной цели — узнать, что же там за оградой, стеной, дверью и так далее, — эти милые животные умудряются просунуть голову и пролезть в самые неожиданные места.