До и после: жизнь холостяка после свадьбы меняется кардинально

Дизайнер из Индии создал серию саркастических картинок, которые наглядно демонстрируют нам, как отличается жизнь холостого парня от жизни женатого мужчины. Действительно ли жизнь после свадьбы меняется именно так? Все зависит от нас самих!