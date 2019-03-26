Дружба безгранична: милые животные доказывают, что противоположности притягиваются Всю нашу жизнь нас учили, что кошки и собаки - враги и что они терпеть не могут друг друга. Это показали даже мультфильмы. Но это не всегда так. Многие кошки и собаки имеют особые дружеские и дружеские отношения.