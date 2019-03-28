Любовь бабушки - бесценна: подборка смешных подарков, которые можно от них получить

Чего они только не придумают, чтобы нас обрадовать и удивить. И пусть иногда их подарки кажутся нелепыми, зато в каждом из них - добрая тонна любви и заботы. Мы делимся подборкой самых удивительных подарков, которые можно получить только от них - бабушек вашей мечты.