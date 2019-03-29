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Пятница, 29.03.2019
Никогда не поздно: когда старость в радость (Фото)
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Никогда не поздно: когда старость в радость (Фото)

А когда к этой душе прилагается ещё и прекрасная физическая форма, можно горы свернуть! Эти молодые душой люди отлично проводят своё время, игнорируя все стереотипы и распространённые предубеждения про пенсионеров и старость!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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