Ракурс решает: девушки удивляют своими селфи (Фото)

Сделать хорошую портретную фотографию - немалое умение, ведь от правильно выбранной позы зависит практически все. Интернет-пользовательницы весело и очень наглядно демонстрируют, насколько важен ракурс во время селфи.