Давайте вместе посмеемся: улетные приколы для отличного настроения "Смеяться — естественная потребность нормального человека. Отсутствие чувства юмора — это болезнь… ненормального человека", — говорил непревзойденный Георгий Вицин. Сегодня мы подготовили для вас подборку смешных и очень жизненных коротких историй, которые точно заставят вас улыбнуться!