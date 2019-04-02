В жизни всякое бывает: неудачный день в фотографиях

Очередная коллекция примеров неудачного стечения обстоятельств и неприятностей, которые случаются в жизни людей и за которыми лучше наблюдать со стороны, что мы вам и предлагаем! От не попавшего в лунку мяча и разлитой на полу краски до не вписавшегося под мостом автобуса и запутавшегося в волосах дрона, взгляните, что еще из неприятностей происходит в мире!