Лучше уже на лысо: люди, которым не повезло с парикмахером

Героям этих фотографий не повезло с выбором мастера, поэтому будем надеяться, что, став известными на весь Интернет, они учли этот урок на всю оставшуюся жизнь. От чересчур выбритого пробора и странной стрижки "под горшок" до хвостиков вверх и квадратных бакенбардов, взгляните на этих людей, которых сразу же хочется взять под ручку и отвести к нормальному специалисту!