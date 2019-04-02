Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
Жизненный юмор: смешные шутки, анекдоты и истории с просторов сети
1 / 25

Жизненный юмор: смешные шутки, анекдоты и истории с просторов сети

По жизни надо шагать с улыбкой на лице и верой в то, что все будет хорошо. Жизнерадостным и уверенным в своих силах людям чаще везет, у них все получается, и, главное, они получают удовольствие от каждого дня своей жизни. Наслаждайтесь свежей порцией юмора, которая обязательно подарит Вам прекрасное настроение, и уж тогда вам будет все по плечу.
Фото: jumor.temaretik.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Картинки, Смешные картинки, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
14:10 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь