Жизненный юмор: смешные шутки, анекдоты и истории с просторов сети По жизни надо шагать с улыбкой на лице и верой в то, что все будет хорошо. Жизнерадостным и уверенным в своих силах людям чаще везет, у них все получается, и, главное, они получают удовольствие от каждого дня своей жизни. Наслаждайтесь свежей порцией юмора, которая обязательно подарит Вам прекрасное настроение, и уж тогда вам будет все по плечу.