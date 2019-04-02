Полет коровы: в Сардинии провели операцию по спасению животного (Видео)

В итальянском регионе на острове Сардиния спасли корову, а после с помощью вертолета транспортировали ее в безопасное место.

На Сардинии в Италии спасатели достали из "ловушки" среди скал корову. Как животное туда попало, остается загадкой. Видео операции по спасению животного опубликовали на Ютубе. Корова была доставлена в безопасное место невредимой.

Для спасения были вынуждены задействовать вертолет. Корову подцепили тросом и на голову ей надели мешок.

За сутки после публикации ролика его успели посмотреть более полутора тысяч пользователей. Зрители в комментариях подшучивали над бедным животным, мол "куда же ее занесло". Но некоторые хвалили спасательную службу за ответственную работу.