Кот из дома, мыши в пляс: что делают мужчины, пока жены в командировках

Иногда жены уезжают в командировки, отпуска, или уходят на пару часов делать маникюр, именно тогда у мужчин и активируется режим холостяка. Они делают все, что давно хотели, ведь жена не видит.