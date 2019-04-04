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Четверг, 04.04.2019
Что-то здесь не так: снимки, на которые стоит посмотреть дважды
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Что-то здесь не так: снимки, на которые стоит посмотреть дважды

Вам потребуется пристально рассмотреть все фотографии из этой подборки, чтобы понять, что вообще с ними не так. Обман зрения может сыграть с вами по-настоящему злую шутку, но если внимательно присмотреться, то вы поймете, что все это нам лишь кажется.
Фото: zefirka.net
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