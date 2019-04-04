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Четверг, 04.04.2019
Мне и так удобно: кошки, которые заснули в самых невообразимых местах и позах
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Мне и так удобно: кошки, которые заснули в самых невообразимых местах и позах

Практически каждому из нас хорошо известно, что если сильно хочется спать, то заснуть можно практически в любой позе, какой бы неудобной она ни казалась. А что уж говорить о таких сонях, которые спят практически три четверти суток?! От крохотного пушистика, устроившегося в автомобильном держателе для напитков, до полосатого красавца, расположившегося на лестничных перилах — взгляните на эту коллекцию фотографий, каждая из которых будет вызывать у вас улыбку и даже смех!
Фото: bugaga.ru
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