Мне и так удобно: кошки, которые заснули в самых невообразимых местах и позах

Практически каждому из нас хорошо известно, что если сильно хочется спать, то заснуть можно практически в любой позе, какой бы неудобной она ни казалась. А что уж говорить о таких сонях, которые спят практически три четверти суток?! От крохотного пушистика, устроившегося в автомобильном держателе для напитков, до полосатого красавца, расположившегося на лестничных перилах — взгляните на эту коллекцию фотографий, каждая из которых будет вызывать у вас улыбку и даже смех!