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Пятница, 05.04.2019
Чудеса перевода в оригинальных вывесках китайских магазинов
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Чудеса перевода в оригинальных вывесках китайских магазинов

Китайцы являются первыми в передовых технологиях и по численности населения в мире, однако не могут нанять в рестораны образованного переводчика, который бы разработал им меню профессионально и без ошибок. Кстати, это касается не только ресторанной сферы. На рынках, в метро, в магазинах и всех заведениях, предоставляющих определенные услуги, можно найти такие неграмотные переводы на русский, что смеяться и плакать вы будете целую ночь.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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