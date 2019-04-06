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Суббота, 06.04.2019
Все гениальное - просто: ответы школьников, с которыми невозможно поспорить
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Все гениальное - просто: ответы школьников, с которыми невозможно поспорить

С чем только не приходится сталкиваться учителям во время своей работы. Это и забавные сочинения, и необычные ответы школьников на вопросы теста или логических заданий. К счастью, сейчас есть возможность самыми интересными из них поделиться. И это удивительно, как необычно мыслят дети. У них все просто, без разных условностей и сложностей. И сегодня мы собрали для вас несколько замечательных и очень веселых ответов школьников. В них настолько все логично, что даже если это не тот ответ, который ждал учитель, поспорить с ним невозможно.
Фото: umoritelno.com
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