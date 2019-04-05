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Суббота, 06.04.2019
"Лакомство": забавные снимки собак, в момент когда они ловят вкусняшки
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"Лакомство": забавные снимки собак, в момент когда они ловят вкусняшки

Снимать и выкладывать в соцсети можно не только котиков, но и песиков. Фотограф Кристиан Велер нашел интересный способ показать всю гамму эмоций у собак, и назвал этот проект "Лакомство". Собаки выглядят очень смешными и уморительными, когда пытаются поймать вкусняшку. А кадры процесса смотрятся волнительно и забавно. Все началось тогда, когда парень решил сфотографировать свою собаку Лотте, но она была очень спокойной девочкой. И оживить ее смогло только любимое лакомство. Кристиан стал бросать ей вкусняшки и делать в этот момент фото. Теперь он фотографирует собак каждый день.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Собаки, Животные, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Питомцы, Домашние любимцы, Умора, Прикол, Хохот.
23:36 Пт, 5 Апрель 2019 Телеграф
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