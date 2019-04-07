Смешные фото питомцев, которых хозяева взяли с собой на роботу

Обычно если ребенка не с кем оставить, садик закрыт, а родственники заняты своими делами, один из родителей вынужден взять его с собой. Собаки тоже чем-то похожи на детей, если оставить их без присмотра на длительное время, скорее всего по приходу домой вы увидите разгромленную квартиру и своего пса, глядящего на вас виноватыми глазами. Но чтобы этого избежать питомца, к сожалению нельзя взять с собой на работу, но только не за рубежом, где раз в год каждый желающий может это сделать.