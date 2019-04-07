Давайте посмеемся: забавные картинки, для поднятия настроения Сегодня в программе: компуктер и обновление windows; телек с плоским экраном; как не нужно обращаться с сосисонами на решетке; когда кто то попытался разблокировать твой телефон; сумочка милой дамочки с секретом; прикол о сложности паролей; туалет-ракета; когда не хочешь идти на встречу; прикольный стрит-арт; и много других приколов.