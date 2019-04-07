"Мы ласточки, просто ели после шести": смешные снимки пингвинов, которые наполнят Вас позитивом

Пингвины - наимилейшие создания. Пушистые, упитанные, неуклюжие, эти птицы вызывают массу положительных впечатлений, о чем фотографы, которым повезло оказаться в районе обитания пингвинов, не устают напоминать. Чего только стоит одна их походка вразвалочку. Но пингвины - это еще и очень заботливые родители, и настоящее удовольствие - наблюдать за тем, как они защищают, греют и учат своих детенышей.