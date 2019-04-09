Смешно до слез: кулинарные провалы тех, кто далек от готовки

Эпичные провалы горе-поваров, смотря на которые становится смешно. Не каждому дано быть Гордоном Рамзи и Джеймом Оливером, но некоторым не дано даже сварить пельмени! И что ты будешь делать? Только любить, кормить и не подпускать к кухне! Смотрим!