Мокрый позитив: смешные снимки собак до и после купания

Если у вас есть собака, наверняка вы знаете, насколько отличается ее экстерьер до и после купания. Из мягких, пушистых и милых шариков собаки превращаются во что-то мокрое, несчастное и еще более милое. Иногда они выглядят испуганно, иногда - злобно, но все равно для любящего хозяина это не помеха. Это момент истины, когда даже самая породистая собака в мире становится милым и родным существом, которое любишь просто так, и плевать на внешний вид.