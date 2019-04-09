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Вторник, 09.04.2019
Мокрый позитив: смешные снимки собак до и после купания
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Мокрый позитив: смешные снимки собак до и после купания

Если у вас есть собака, наверняка вы знаете, насколько отличается ее экстерьер до и после купания. Из мягких, пушистых и милых шариков собаки превращаются во что-то мокрое, несчастное и еще более милое. Иногда они выглядят испуганно, иногда - злобно, но все равно для любящего хозяина это не помеха. Это момент истины, когда даже самая породистая собака в мире становится милым и родным существом, которое любишь просто так, и плевать на внешний вид.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Собаки, Животные, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
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