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Уморительно: бюджетный косплей от парня из Таиланда
Парень из Таиланда по имени Ануча "Ча" Саингчар (Anucha "Cha" Saengchart) плевать хотел на то, что косплей является дорогим удовольствием, начав создавать свои костюмы из всего того, что попадается ему под руки - от вермишели до презервативов.
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