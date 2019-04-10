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Забавная парейдолия, или почему здания выглядят как рожицы
Парейдолия - это способность интерпретировать какой-либо образ как нечто известное наблюдателю: например, видеть фигуры в облаках, лица в неодушевлённых предметах или абстрактные узоры.
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