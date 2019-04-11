"Смешные фотографии дикой природы": забавный конкурс и его финалисты (Фото) Более 1500 фотографов-любителей прислали свои замечательные снимки больших и малых зверей на конкурс, и жюри выбрало лучших 45 кадров. От "пьяной совы" до смеющейся козы - финалисты конкурса смешных фотографий дикой природы гарантируют улыбку!