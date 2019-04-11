Скачать
Четверг, 11.04.2019
"Смешные фотографии дикой природы": забавный конкурс и его финалисты (Фото)
1 / 29

"Смешные фотографии дикой природы": забавный конкурс и его финалисты (Фото)

Более 1500 фотографов-любителей прислали свои замечательные снимки больших и малых зверей на конкурс, и жюри выбрало лучших 45 кадров. От "пьяной совы" до смеющейся козы - финалисты конкурса смешных фотографий дикой природы гарантируют улыбку!
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Смешные фотографии дикой природы, Конкурс на лучшее фото, Финалисты конкурса фото, Конкурс на тему животных.
15:52 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь