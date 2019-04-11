Забавные ситуации из обыденной жизни, которые вы больше нигде не увидите

Эти фотографии можно смело отнести к разряду уникальных, потому что на них изображено то, что не каждый день увидишь. От гуся в босоножках и белки с рогами до "волосатой" люстры и крокодила в бассейне - взгляните на эти снимки, потому что такие вы больше нигде не увидите!