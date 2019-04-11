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Четверг, 11.04.2019
Оригинальные и забавные снимки, которые были сделаны в нужный момент
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Оригинальные и забавные снимки, которые были сделаны в нужный момент

Если вы любите фотографировать, то, наверное, понимаете, что нужно для того, чтобы получился хороший кадр: несколько попыток, различные позы и длительный выбор идеальной фотографии. С появлением камер в смартфонах люди забыли о ценности каждого кадра, в течение года в совокупности делая до 1,2 триллиона снимков. Но есть талантливые (или удачливые) люди, которые умеют ловить нужный момент, и каждый из нас может вдохновиться на оригинальные снимки, просто взглянув на эту фотоколлекцию.
Фото: bugaga.ru
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