Устами младенца глаголет истина: юморные ситуации с детками Дети всегда стараются сделать все правильно, но получается ли это — другой вопрос. Сегодня мы представляем вашему вниманию случаи, когда попытки ребенка сделать как лучше не увенчались успехом.