Забавные снимки из серии "Почти получилось" И вновь предлагаем вам взглянуть на тщетные попытки людей, которым до благоприятного конечного результата чего-то не хватило: кому-то терпения, кому-то умения, а кому-то просто удачи! Прикольные снимки зарядят позитивом. Приятного просмотра!