Самые забавные дорожные знаки и таблички со всего мира

Одни предупреждающие знаки и таблички смешны сами по себе, а другие становятся таковыми после того, как какие-то шутники стирают пару букв, кардинально меняя текст с вполне себе серьёзного на забавный и смешной.