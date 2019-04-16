Жуть какая: Зловещие моменты, которые пугают как в фильмах ужасов

Ни один человек не застрахован от неприятных ситуаций. Впрочем, ситуация не обязательно должна быть неприятной, чтобы человеку не хотелось в ней оказаться. Иногда просто хочется спокойствия и предсказуемости, но, увы, желание с реальностью сильно расходятся.