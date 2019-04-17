Фото собак которые заставят вас улыбаться Собаки — пожалуй, самые позитивные животные на планете. Если учитывать научный факт того, что люди, увидевшие виляющую хвостом собаку или будучи облизанными ею становятся счастливее — то это вообще волшебные животные! Собаки могут сделать гораздо счастливее кого угодно, в том числе и вас. Если у вас был тяжёлый день, или же вы просто любите собак, просто посмотрите эти фото, и вам мгновенно станет лучше!