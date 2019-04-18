Веселые, позитивные фото для хорошего настроения Сегодня в выпуске: цитаты Дарта Вейдера; как создать проблему из ничего; как выглядит швейцарская тюрьма; женщины и мужчины говорят об измене с юмором; как правильно, положил или поклал? месть соседей за шумные ночи и другие приколы.