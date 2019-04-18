Мастера своего дела: эти курьеры знают толк в доставке посылок

С увеличением популярности онлайн-шоппинга расширяется и ассортимент товаров, которые Интернет-пользователи могут приобрести, не выходя из дома. И это не всегда приколки, отвертки и небольшие сумочки, а крупногабаритные коробки, которые курьерам нужно как-то оставить возле дверей заказчика, если того нет дома в момент доставки. И доблестные работники служб доставки, полагая, что под ковриком покупатели уж точно заметят свои посылки, используют всю свою фантазию и креативность, чтобы "спрятать" их от посторонних глаз!