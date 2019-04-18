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Смех до слез: Очень забавные и курьезные моменты из мира спорта
Вокруг спортивных состязаний всегда много шума, ведь они дарят незабываемые эмоции и переживания людям всех возрастов. Но иногда эти эмоции возникают совершенно независимо от забитых голов или поставленных рекордов. Вовремя снятый кадр или записанный повтор способны привести в восторг не только знатоков спорта, но и простых смертных.
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