Гениальные решения от мастеров с фантазией Забавные решения повседневных бытовых проблем и поломок. Подборка гениальных идей, которые поражают своей простотой. Конечно, же все это лишь временные решения, но некоторые из них вполне можно запомнить и использовать в качестве лайфхаков.