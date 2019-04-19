То, что мусор для одного, для другого - любимая вещь: интересные находки с барахолок

Мусор для одного человека — это новая любимая вещь для другого - и эти фотографии это подтверждают. Некоторые считают, что покупать что-то на барахолках, в комиссионных магазинах или секонд-хендах это ужасно и они даже боятся заглянуть в такие магазины. Но такое мышление может говорить лишь об их зашоренности, потому что такие магазины — это кладезь уникальных вещей и сейчас мы вам это докажем.