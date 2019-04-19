Фотошопный троллинг: графический дизайнер издевается над фотками людей, причем по их же просьбе

Photoshop — мощный инструмент, способный творить настоящие чудеса в правильных руках. С помощью него можно создавать удивительные картины, рисовать, избавлять людей от недостатков, а можно просто троллить их, издеваясь над их фотографиями причем по их же просьбе. Именно этим и занимается графический дизайнер Джеймс Фридман, к которому люди обращаются с просьбой подправить их фото, но в результате получая самый неожиданный из всех результатов. Джеймс обращает просьбы пользователей против них самих, изменяя фотографии в рамках поставленной задачи, но крайне необычным образом. Его искрометный фотошопный троллинг ждет вас далее!