Увидеть Париж и умереть: Девушка с юмором выступает против селфи возле памяток архитектуры

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STEFDIES - это серия художественных фотографий, документирующих жизнь. Каждый снимок проекта - это антиселфи, поскольку он старается запечатлеть именно то, что должно быть на первом плане: место, достопримечательность, прекрасный пейзаж. Так считает автор фотопроекта Стефани Ли Роуз.
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