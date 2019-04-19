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Пятница, 19.04.2019
Увидеть Париж и умереть: Девушка с юмором выступает против селфи возле памяток архитектуры
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Увидеть Париж и умереть: Девушка с юмором выступает против селфи возле памяток архитектуры

STEFDIES - это серия художественных фотографий, документирующих жизнь. Каждый снимок проекта - это антиселфи, поскольку он старается запечатлеть именно то, что должно быть на первом плане: место, достопримечательность, прекрасный пейзаж. Так считает автор фотопроекта Стефани Ли Роуз.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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